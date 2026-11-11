Danijel Lucic está considerado una figura clave de la federación croata, la HNS, en Alemania. Es presidente del consejo de administración del gran grupo de construcción Saint-Gobain, que cuenta con varios miles de empleados, y, según un artículo del prestigioso diario croata Jutarnji list , lleva muchos años dirigiendo además la búsqueda de talentos de raíces croatas en Alemania. Para ello cuenta, según el diario, con la ayuda de 20 ojeadores voluntarios.

Al parecer, cada primavera Lucic reúne a una selección de jóvenes talentos de origen croata residentes en Alemania para disputar un tradicional torneo sub-14 en Vukovar. Allí, los equipos juveniles de clubes de la primera división croata, como el Dinamo de Zagreb o el Hajduk Split, se enfrentan a combinados de la diáspora procedentes de distintos países. La HNS mantiene una extensa red de ojeadores no solo en Alemania, sino también en otros países con una gran diáspora croata. La lucha por el talento no es un fenómeno exclusivo de Alemania.

Vukovar no fue elegida por casualidad como sede del torneo. La ciudad fue un escenario importante de la guerra de los Balcanes en la década de 1990 y, por ello, tiene una gran carga emocional en Croacia. «Cuando llevamos a los niños a Vukovar, muchos de ellos solo tienen pasaporte alemán», contó Lucic en una entrevista con Jutarnji list. «Pero, después de visitar la ciudad y escuchar las historias, regresan y convencen a sus padres para que les consigan un certificado de nacimiento y un pasaporte croata».

Según el artículo, entre los antiguos participantes más conocidos del torneo figuran Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic y Marin Pongracic. Todos nacieron y se formaron en Alemania, y todos jugaron después con la selección absoluta croata. Lucic asegura que en 2021 incluso impulsó personalmente la primera convocatoria de Stanisic con Croacia. Desde entonces, Stanisic se ha convertido en un lateral de categoría internacional en el Bayern de Múnich, mientras que la selección alemana tiene una escasez crónica de jugadores precisamente en esa posición.

Filip Pavic ya sigue los pasos de Stanisic: el joven de 16 años de Freising está considerado el mayor talento defensivo del Bayern de Múnich. En marzo, Vincent Kompany lo convirtió en el segundo debutante más joven de la historia del club muniqués, solo por detrás de Paul Wanner. Pavic cambió recientemente la sub-16 alemana por la federación croata, con cuya sub-18 juega actualmente.