Aunque el fútbol de clubes regresará en los próximos días, algunos de los mejores futbolistas jóvenes del planeta seguirán centrados en las selecciones: el Mundial sub-17 arranca el jueves en Catar. Varios grandes talentos se darán cita en Oriente Medio con el objetivo de suceder a Portugal como campeones del mundo de su categoría.

El torneo se ha visto afectado por la retirada de última hora de Estados Unidos por motivos de seguridad, pero se espera que las otras 47 selecciones participen según lo previsto. Así, los aficionados podrán seguir de cerca durante las próximas tres semanas y media a algunas de las probables estrellas del futuro.

Cesc Fabregas, Toni Kroos y Phil Foden son solo algunos de los jugadores que han ganado el Balón de Oro del Mundial sub-17 a lo largo de los años, prueba de que el torneo tiene un sólido historial como escaparate para futbolistas de enorme talento. Pero ¿a quién conviene seguir en 2026? GOAL ha elegido a 10 jóvenes promesas a las que prestar atención en el Mundial sub-17 de este año...