Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, habló en la rueda de prensa que ofreció este viernes tras anunciar su segunda convocatoria con Les Bleus, sobre las razones tácticas que le llevaron a no convocar a Lucas Hernández, al tiempo que elogió la enorme progresión del talentoso Désiré Doué y expresó su profundo pesar por el trágico suceso que acabó con la vida del delantero español Jesús de Miguel.

Pese al gran nivel que viene ofreciendo Hernández con el Paris Saint-Germain en las últimas semanas, quedó fuera de los planes de Zidane para los duelos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de Europa, ya que el técnico prefirió recurrir a Lenny Yoro, junto a Adrien Truffert y Andy Diouf en la posición de lateral izquierdo.

Zidane comentó la decisión de dejar fuera a Hernández diciendo, según recogió el sitio "Foot Mercato": "No, no es demasiado mayor para estar en la selección francesa. Son decisiones y, por desgracia, nos vemos obligados a tomarlas. Está dentro de la lista preliminar que incluye a 64 jugadores, pero al final soy yo quien decide mis opciones. He preferido a otros jugadores para esta concentración, pero la puerta sigue abierta para todos".

En cuanto al llamativo brillo de los jóvenes, Zidane dedicó elogios al talentoso jugador del Paris Saint-Germain, Doué, asegurando que ve en él el pulso de sus inicios futbolísticos: "Como todos los jugadores, los quiero a todos, pero lo que está ofreciendo Désiré desde hace poco tiempo es realmente algo magnífico. Es un jugador joven que posee un talento enorme, escucha bien y desea progresar y conquistar títulos. Me gusta lo que ofrece dentro del campo y me veo a mí mismo cuando era jugador, porque siempre busca avanzar y crecer junto a sus compañeros, y lo hace de manera excelente".

Sobre el uso táctico de la estrella Kylian Mbappé, especialmente con la ausencia de Ousmane Dembélé por lesión, Zidane zanjó su posición en el once titular después de que en el pasado septiembre jugara en la banda izquierda: "Recordáis lo que ocurrió en septiembre, pero Kylian también podrá jugar en su posición preferida durante este parón internacional, en el centro del ataque, y no habrá ningún problema. Cuando convoco a un jugador, siempre quiero verlo en su posición preferida, teniendo en cuenta que Kylian comenzó su trayectoria en la banda izquierda, luego jugó en la derecha y en profundidad".

Por otro lado, el entrenador de Les Bleus se detuvo en la trágica noticia del fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, diciendo: "No quiero entrar en detalles, estoy triste y muy afectado, hasta el punto de sentir escalofríos. No queremos ver escenas así en los campos de fútbol, y ese es el único mensaje que quiero transmitir. Estoy especialmente triste por su familia, y espero que no volvamos a ver nunca más un suceso como este".