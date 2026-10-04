En medio de la ola de críticas que rodea a Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa encontró un apoyo inesperado de uno de los nombres más destacados con los que forjó una gloria excepcional en el Real Madrid, luego de que Zinedine Zidane dirigiera un mensaje de reconocimiento a su exjugador, en un momento en el que el capitán de Portugal atraviesa una de las etapas más polémicas de su carrera.

La intensidad de la comparación entre Ronaldo y Lionel Messi ha disminuido durante los últimos años, después de que el debate se inclinara claramente a favor de la estrella argentina, pese a que el portugués sigue sacudiendo las redes incluso con el descenso de sus registros goleadores, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

Pero la última crisis de Ronaldo no se vinculó únicamente con su rendimiento, ya que su comportamiento con la selección de Portugal generó una amplia polémica, especialmente tras su descontento con las decisiones del entrenador Jorge Jesus durante el parón internacional. Después de participar como titular en el primer partido, el jugador de 41 años permaneció en el banquillo durante todo el segundo encuentro.

Se esperaba que Ronaldo comenzara el tercer partido como suplente, pero decidió abandonar la concentración de la selección, en medio de informes que hablan de que piensa seriamente en retirarse del fútbol internacional. Y en pleno aluvión de críticas que recibió, Zidane le dio un apoyo claro, afirmando su aprecio por su carrera y por lo que aportó durante la etapa que compartieron en el Real Madrid.









Zidane dijo en la rueda de prensa, este domingo: "Debemos elogiar su magnífica trayectoria. Tuve la suerte de contar con él, pues me ayudó a ganar muchos títulos. ¡Un saludo a Cristiano! Siempre he sentido un gran respeto por todos aquellos con los que he pasado tiempo".

Son palabras cargadas de reconocimiento por parte de un entrenador que conoció de cerca a Ronaldo, y que podrían representar un impulso moral importante para la estrella portuguesa ante la tormenta que rodea su futuro internacional.



