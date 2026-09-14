Zidane, principal candidato para poner fin a la crisis entre Mbappé y Dembélé

La disputa y el intercambio de declaraciones entre Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, ha copado recientemente los titulares de la prensa francesa.

Mbappé declaró recientemente, mientras hablaba sobre el Balón de Oro: "A Dembélé siempre se le vio como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me consideró el elegido. Llegué directamente a la cima y a una edad temprana. Él tuvo una trayectoria diferente, debido a las lesiones, pero logró compensarlo muy bien".

Dembélé respondió a Mbappé tras la victoria del Paris Saint-Germain por 1-0 sobre el Brest, diciendo: "Siempre he sido así. Siempre me senté al fondo de la clase y trabajé duro. A lo largo de toda mi carrera, no dije ni una sola palabra, sino que trabajé".

Y añadió: "Nunca fui el jugador elegido, trabajé duro y fui recompensado en un año magnífico con el París. Este año veremos (la situación en el Balón de Oro), sigo el asunto sin presión. Ya veremos".

Según la emisora francesa "Monte Carlo", Mbappé y Dembélé mantendrán una reunión directa para limar asperezas bajo la dirección del entrenador Zinedine Zidane durante la próxima concentración de la selección de Francia, prevista para finales del mes en curso.

El diario francés "L'Équipe" ya había señalado que Kylian Mbappé también se sorprendió por las declaraciones de Ousmane Dembélé, ayer domingo, pero no tiene intención de responder públicamente.

El periódico francés apuntó que no es la primera vez que Ousmane Dembélé se siente molesto por declaraciones hechas por Kylian Mbappé.

Explicó que Dembélé ya se había molestado por algunas declaraciones públicas que Mbappé hizo en varias ocasiones durante los últimos años.

"L'Équipe" mencionó que Dembélé, que conoce a Mbappé más que nadie pero que no es ingenuo, siempre optó por guardar silencio públicamente ante las declaraciones de Kylian.



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