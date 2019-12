Zidane: "No le voy a prohibir a Bale jugar al golf"

El entrenador del Real Madrid comparece un día antes del partido contra el Espanyol.

Zinedine Zidane compareció este viernes ante los medios de comunicación, previo al partido que enfrentará al con el el sábado, por la jornada 16 de . El entrenador francés se refirió, entre otros temas, a la plaga de lesiones que azota al equipo blanco, incluyendo a Eden Hazard, Marcelo y Gareth Bale, a quien no le prohibirá jugar al golf, tal y como reconoció en rueda de prensa.

La responsabilidad del jugador en las lesiones: "No lo sé si los jugadores pueden hacer algo más. No sólo es importante entrenar, sino comer bien y recuperar. Yo creo que los jugadores lo hacen y aquí tenemos uno de los mejores servicios médicos. Aquí estamos todos encima de los jugadores y los doctores sufre cuando se lesiona un jugador. Es una cuestión de todos. Y los jugadores saben que están rodeados de los mejores"

Qué nota se pone a él mismo: "No me pongo nada, estoy feliz de estar aquí con mis jugadores, a los que quiero mucho. Cada día para mí es feliz, aunque las cosas estén complicadas, para mí es un regalo. Esto no va a cambiar nunca".

le prohibiría jugar al golf a Bale durante la : "No voy a impedir nada a Gareth ni a nadie, están mayores los jugadores y saben lo que tienen que hacer. No le diré nada a ningún jugador".

El artículo sigue a continuación

La lesión de Bale: "Se produce en el partido del , se produce en este partido. Después de los días de descanso, aún tenía molestias. No puede entrenar con normalidad".

La lesión de Hazard: "Siempre es jodida la lesión de un jugador. No está contento pero es lo que hay y espero que, aunque es más grave de lo previsto, que con su tratamiento vuelva pronto. Nada más. Y con Marcelo y Gareth igual. La de Hazard es una baja importante, pero hay que seguir".

¿Cómo afronta el partido ante el Espanyol?: "Relajación cero. Viene un rival que quiere hacer un buen partido y lo que queremos es hacer un gran partido. Vamos a intentar dar el máximo en el campo".