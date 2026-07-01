Yusti responde: ¿Será presidente del Barcelona tras el actual mandato de Laporta?

Rafael Yusti, expresidente del Barcelona, ha descartado asumir de nuevo el cargo en el futuro.

Hoy miércoles, Juan Laporta ha tomado posesión de su cuarto mandato como presidente del Barcelona en una ceremonia celebrada en el Auditorio 1899, ante autoridades políticas, deportivas y figuras del club.

Antes de la ceremonia, Yusti —presidente interino desde el 15 de marzo— habló en el programa «El Mon» de RAC1 y se postuló como posible sucesor.

«No solo no lo descarto, sino que además me gustaría, porque me siento valorado», declaró.

Y añadió: «¿Seré el próximo presidente del Barcelona? Ojalá, porque siento mucho cariño por el club. Hoy es el día de Juan Laporta, pero no lo descarto, sino que espero ser el presidente».

Eso sí, aclaró que desearlo no implica ser candidato cuando concluya el mandato de la junta de Laporta, que arranca el miércoles.

Desde que asumió la presidencia en febrero, Yusti ha sentido un orgullo difícil de describir.

Destacó los éxitos deportivos, especialmente la Liga del primer equipo.

Recordó sus inicios difíciles: «En la Copa, perdimos 4-0 contra el Atlético en la primera parte y luego contra el Girona».

Confesó que la broma de «Yusti el gafe» corrió entre la junta directiva y, entre risas, admitió: «Si esa broma llega al vestuario, estás acabado».

Este éxito deportivo le permitió disfrutar de la responsabilidad. Y afirmó: «Gracias a este magnífico equipo que tenemos, hemos ganado una liga muy difícil».

Para cerrar, aclaró que ser presidente no es lo mismo que ser miembro del consejo, pues en este último caso su labor se reduce a un ámbito específico.