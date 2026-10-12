«Yo, yo, yo»: una leyenda de Francia ataca a Mbappé por el Balón de Oro

Con el anuncio del ganador del Balón de Oro cada vez más cerca, la polémica en torno a Kylian Mbappé ha estallado después de que Jean-Pierre Papin, galardonado con el premio en 1991, dirigiera duras críticas al capitán de la selección de Francia y expresara su malestar por la forma en que gestiona mediáticamente la pugna por el prestigioso galardón individual.

Papin reconoció el potencial excepcional de Mbappé y sus cifras récord, pero criticó lo que consideró un exceso de atención hacia sí mismo, al subrayar que ganar el Balón de Oro no depende de la valoración que el jugador haga de sí mismo, sino de múltiples criterios que determinan los votantes.

La leyenda del fútbol francés declaró, en palabras recogidas por el portal francés "Foot Mercato": "Admiro de verdad a Kylian, tiene cifras récord, pero en algún momento todo se vuelve yo, yo, yo y yo mismo. Al ganador del Balón de Oro lo deciden los demás".

Papin añadió que las declaraciones anteriores de Mbappé sobre su merecimiento del premio sobrepasaron los límites aceptables para él, y explicó: "Dijo en un momento dado que nadie más que él merecía el Balón de Oro. Eso fue mucho para mí, demasiado".

El exjugador del Marsella cerró sus críticas asegurando que el Balón de Oro se basa en un conjunto de criterios, y consideró que Mbappé cumple muchos de ellos, pero que la imagen que proyecta de sí mismo no ayuda a su posición en la carrera por el premio. También reveló que su favorito en esta lucha es el inglés Harry Kane.