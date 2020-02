Yeste: "Puede que Messi ya no sea tan decisivo como antes"

El vizcaíno se rinde al rosarino en Goal antes de la visita del Barça a San Mamés pero advierte que quizá ya no sea tan resolutivo como hace unos años

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fran Yeste (Basauri, 1979) fue uno de los jugadores más temibles del durante la primera década del milenio. Cada vez que plantaba el balón para tirar una falta temblaban porteros y aficiones enteras. Hoy, diez años después de su retirada como profesional, no pierde de vista la actualidad del club del que es una leyenda y en esta entrevista en exclusiva para Goal avisa de que el cuadro vasco está listo para la historia frente a un equipo que cuenta con el mejor.

¿Cómo estás diez años después de tu retirada?

Más equipos

"Sigo ligado al fútbol, sigo formándome y viendo mucho fútbol, estoy muy al tanto del Athletic Club pero intento enfocarme en otras cosas, mi familia y mis negocios, pero también disfrutando del tiempo libre del que ahora dispongo".

¿Sufres o disfrutas con el Athletic de Garitano esta temporada?

"Garitano está consiguiendo un equipo sólido y que encaja pocos goles, ofrece garantías de puntuar o ganar siempre, hasta hace unas jornadas el equipo estaba en una situación bastante buena a pesar de que en los últimos partidos no ha conseguido ganar pero sigue siendo un equipo competitivo y el rendimiento que Garitano está sacando a sus jugadores es muy bueno".

¿Sientes gusanillos en partidos como el de esta noche, ante el en San Mamés y a partido único?

"Por supuesto. Siempre echas de menos estos partidos grandes ante estos equipos, en este caso el Barcelona. Pero ahora sólo puedo verlo desde fuera, disfrutar y tratar de animar al equipo para que logre la victoria, sería muy importante porque se habría logrado ante un grandísimo rival y que da la posibilidad de llegar a la siguiente fase de la ".

¡No te pierdas el Athletic - Barcelona de la Copa del Rey!

¿Es buen momento para meterle mano al Barcelona, que llega con solo quince del primer equipo, con entrenador nuevo y en pleno terremoto institucional?

"Aun así el Barcelona está dotado de muy buenos jugadores y cualquiera de ellos es capaz de sacar el partido adelante. Es cierto que no es el mejor momento del equipo pero siempre son un equipo complicadísimo y bonito de ver. Su filosofía de juego siempre es atractiva de ver".

El Athletic ya se cargó al Barcelona en la primera jornada en San Mamés. ¿Por qué ganó entonces y por qué puede repetir hoy?

"Puede repetirlo porque juega en casa ante su afición, la gente está muy ilusionada con el partido de hoy y habrá un ambiente espectacular. Además el Athletic está capacitado para ganar a cualquier equipo. Es complicado, por supuesto, estamos ante un rival muy bueno pero siempre hay la posibilidad de ganar y ya lo lograron en la primera jornada de Liga. ¿Por qué no podrían repetir?"

Aquel día no estuvo Messi, esta vez sí estará pero con molestias desde hace semanas. Por todo ello, ¿se puede decir que el Athletic es favorito?

"Creo que no. El partido está muy abierto, tendrá mucho ritmo e intensidad. Cualquiera de los dos está capacitado para sacarlo adelante. Adúriz, por ejemplo, está mejor a pesar de su lesión crónica en la cadera, que le impide estar al cien por cien pero seguro que estará en condiciones de ayudar al equipo. Si juega dará el máximo, como el resto".

Por cierto, no olvido que eres uno de los jugadores con más goles de falta de la historia de la Liga. ¿Qué te parece Messi tirando las faltas?

"Es espectacular pero se le ha notado una evolución muy importante en los últimos años. Le he leído en entrevistas que ha entrenado bastante lo de ser más efectivo en estos lanzamientos y lo ha conseguido. Tiene una efectividad muy alta en cuanto a goles y lanzamientos entre los tres palos. Es un jugador determinante en este aspecto y en muchos otros. Para mí es el mejor del mundo, destaca en todo, también en eso".

¿Te atreverías a jugarte con él una cena a ver quién mete más goles de falta?

"Estaría muy bien, claro que aceptaría el reto (risas)".

Y en los demás aspectos, ¿sigue siendo tan resolutivo como antes?

"Por supuesto que sí, lo sigue demostrando. Ha tenido unos años con un rendimiento altísimo y creo que sigue estando a ese nivel a pesar de que quizá no sea tan decisivo como antes, es posible, pero su rendimiento sigue siendo espectacular".

También recuerdo que viviste tus mejores años con Ernesto Valverde en el banquillo. Hoy ya no está al frente del Barcelona. ¿Entiendes que se le destituyera siendo líder de la Liga y con el equipo clasificado en la ?

"Sinceramente no lo entiendo. Primero porque es un grandísimo profesional que siempre ha mantenido un respeto máximo a los jugadores y al club, es cierto que quizá el juego del equipo no era el esperado pero en cuanto a números su rendimiento estaba siendo óptimo. Puede que las eliminaciones en la Champions League hayan influido mucho en el club pero creo que es un entrenador con muy buenas aptitudes, muy capacitado para haber seguido. Desde fuera considero que las formas del club quizá no hayan sido las más adecuadas pero estas cosas pasan en el fútbol. Tampoco me sorprende mucho".

El nuevo Barcelona de Setién intenta ser algo más osado en ataque. ¿Sería una temeridad salir como en Mestalla, hoy en San Mamés?

El artículo sigue a continuación

"Creo que sí lo sería. Nunca te puedes confiar ante el Athletic Club. Es un equipo que no permite arriesgar mucho, si crees que puedes intentarlo por los jugadores que tienes, bien, pero mejor que no se confíen porque el Athletic también es un equipo con mucha pegada, a balón parado es fuerte y te puede hacer daño en cualquier acción. Sería un error si se confiaran, podrían cometer fallos que les costaran la eliminatoria".

¿Cuál es tu pronóstico para esta noche?

"Un 1-0 bastaría. Ojalá podamos ganar aunque sea con un resultado justito. Creo que sería muy bonito para nosotros y nos plantaría en la siguiente ronda".