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Lamine Yamal, estrella del Barcelona, volvió a firmar una actuación excepcional ante el Deportivo de La Coruña, con participación directa en 3 goles en la contundente victoria por 5-1 que el Barça logró a domicilio en la 14.ª jornada de LaLiga.

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A Yamal le bastaron solo dos minutos para abrir el marcador en Riazor, antes de convertirse en asistente de Raphinha: le dio dos pases de gol al astro brasileño, que firmó un hat-trick.

Según informó el portal Tribuna, Yamal recurrió a su cuenta de Instagram poco después del pitido final para publicar un mensaje burlón.

Yamal escribió «¿Quién es el señor ahora?», en una aparente alusión irónica a la afición del Real Madrid, parte de la cual se había burlado de él recientemente apodándolo «Señor Alavés».

Este apodo hace referencia a las acusaciones de que Lamine Yamal solo rinde a un gran nivel ante rivales de menor entidad.

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El apodo «Señor Alavés» se popularizó después de que Lamine Yamal marcara dos goles al Alavés en la victoria del Barcelona por 6-1. Algunos aficionados del Real Madrid lo utilizaron para poner en duda la capacidad del joven jugador de ofrecer el mismo nivel frente a los equipos fuertes.

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Paradójicamente, el Real Madrid perdió después ante el Alavés por 1-2 en el Santiago Bernabéu, lo que hizo aún más llamativa la burlona respuesta de Yamal y le brindó la ocasión perfecta para devolver la burla a sus rivales tras otra actuación excepcional.

Las cifras de Yamal esta temporada hablan por sí solas: la estrella del Barcelona ya suma 14 goles y 15 asistencias en solo 18 partidos en todas las competiciones, lo que eleva su aportación ofensiva a la asombrosa cifra de 29 participaciones directas en gol.

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Al mismo tiempo, la cuenta de The Touchline en X aseguró que Yamal pretendía con este gesto burlarse de la afición del Real Madrid.

«Lamine Yamal lanza un mensaje burlón a través de sus redes sociales: “¿Quién es el señor ahora?”», añadió el medio.

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«Una pulla velada a la afición del Real Madrid, que lo apodó “Señor Alavés” en las últimas semanas, antes de que el conjunto blanco cayera ante el Alavés», apuntó.