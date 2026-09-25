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Yamal defiende a Mbappé pese a la guerra por el Balón de Oro

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Yamal lanza una sorprendente declaración sobre Kylian Mbappé

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, renovó su deseo de ganar el Balón de Oro de 2026, pero habló de manera especial sobre la situación de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid.

Los periodistas aún tienen hasta el próximo 28 de septiembre para emitir sus votos para el premio del Balón de Oro. 

Al mismo tiempo, los candidatos a lograr este prestigioso galardón individual han iniciado sus campañas, encabezados por dos jugadores que están muy presentes en los medios de comunicación: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Mientras que jugadores como Ousmane Dembélé y Rodri mantienen una mayor tranquilidad, Yamal y Mbappé no dudan en aparecer con frecuencia en entrevistas con los medios, y no ocultan su deseo de ganar el Balón de Oro de 2026, aportando numerosos argumentos que juegan a su favor. La situación ha llegado hasta tal punto que muchos aficionados han empezado a sentir cierto hastío por ello.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Yamal durante una entrevista que concedió recientemente a la Radio Televisión Española, en la que abordó las críticas que recibe junto al jugador francés por la cantidad de entrevistas en las que hablan de su deseo de ganar el Balón de Oro.

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Yamal dijo: "Si Mbappé y yo no habláramos, la gente se preguntaría por qué no hablamos".

Y añadió: "Nos piden que seamos sinceros, pero cuando lo somos, recibimos críticas. He dicho con claridad lo que pienso y no me arrepiento de lo que he hecho".

El internacional español considera que las críticas que recibe él y que recibe Kylian Mbappé "no tienen fundamento". Y en lugar de menospreciar a su rival, o al menos distanciarse de él, Lamine Yamal se preocupó por defenderlo.

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