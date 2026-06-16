Ya es oficial: el Real Madrid renueva a su estrella hasta 2027

El Real Madrid ha anunciado este martes la renovación por un año del contrato de uno de sus jugadores más destacados.

Según un comunicado en su web, el club informa: «El Real Madrid y Antonio Rüdiger han acordado prorrogar su contrato hasta el 30 de junio de 2027».

Su anterior contrato finalizaba el 30 de junio de este año.

Varios informes aseguran que el club ya fichó a Ibrahima Konaté, defensa del Liverpool, como agente libre este verano, y sigue buscando otro central.

Según Fabrizio Romano, experto en fichajes, José Mourinho, técnico del Real Madrid, impulsó la ampliación del central alemán.