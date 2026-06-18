El Real Madrid ha anunciado su tercer fichaje del verano: el defensa francés Ibrahima Konaté, que llega procedente del Liverpool y firma por cuatro años.

El club loanunció este jueves en su web: «Konaté se incorpora por cuatro temporadas, hasta 2030».

Su llegada se suma a las de Marc Cucurella (Chelsea) y Bernardo Silva (Manchester City), con lo que el club blanco refuerza su apuesta por la Premier League.

Konaté, concentrado con Francia para el Mundial 2026, llega gratis tras dejar el Liverpool.

Su llegada, solicitada por el nuevo técnico José Mourinho, refuerza la defensa: Konaté se suma al centro, mientras Koka y Denzel Dumfries harán lo propio en los laterales.

Konaté competirá por un puesto con Antonio Rüdiger, Éder Militão, Den Hoesen y Raúl Asensio.

Konaté, de 27 años, pasó cinco temporadas en Liverpool, donde ganó la Premier League (dos veces), la FA Cup, la EFL Cup y el Community Shield, aunque no consiguió títulos continentales.

Con Jürgen Klopp y luego con Arne Slot, jugó 183 partidos y formó una sólida pareja con Virgil van Dijk.

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