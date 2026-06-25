Ya es oficial: el Mundial 2026 bate el récord histórico de asistencia

El Mundial 2026 batió el récord de asistencia tras los partidos Alemania-Ecuador y Costa de Marfil-Curazao, de la tercera jornada.
Tras los dos primeros partidos del jueves, la FIFA reportó 3.605.357 espectadores en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, superando el récord anterior.
Este récord refleja el éxito del formato ampliado a 48 selecciones y la celebración conjunta en tres países, que ha permitido programar 104 partidos.
Los estadios lucen llenos y un ambiente festivo confirma la popularidad global del torneo.
Se prevé que la cifra aumente a medida que avancen las rondas eliminatorias, consolidando el récord de esta edición.