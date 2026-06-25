Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
MEXICO-FBL-WC-2026-FANSAFP

Traducido por

Ya es oficial: el Mundial 2026 bate el récord histórico de asistencia

Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
World Cup
Curazao vs Ivory Coast
Curazao
Ivory Coast
Ecuador
Alemania
EE. UU.
Curazao
Côte d’Ivoire

Todavía estamos en la primera ronda

El Mundial 2026 batió el récord de asistencia tras los partidos Alemania-Ecuador y Costa de Marfil-Curazao, de la tercera jornada.

Tras los dos primeros partidos del jueves, la FIFA reportó 3.605.357 espectadores en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, superando el récord anterior.

Este récord refleja el éxito del formato ampliado a 48 selecciones y la celebración conjunta en tres países, que ha permitido programar 104 partidos.

Los estadios lucen llenos y un ambiente festivo confirma la popularidad global del torneo.

Se prevé que la cifra aumente a medida que avancen las rondas eliminatorias, consolidando el récord de esta edición.

Lee también:

Un exárbitro: «Messi es el jugador más protegido... y mereció ser expulsado más de una vez en 2022».

Anuncios