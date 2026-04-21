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¿Y si el PSG se uniera a la Premier League? ¿Realmente la dominaría?

GOAL's FanZone
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«Le habríamos quitado el título al Liverpool». Un confiado seguidor del PSG cree que su talento basta. Kamal Marley responde que no jugar los 38 partidos les impidió medir la profundidad e intensidad del fútbol inglés.

«Si el PSG jugara en la Premier League, la ganaría». El aficionado del PSG se inclinó hacia delante, con la mirada fija en su interlocutor.

Kamal Marley respondió sin titubear: «Creéis que sois mejores que los de arriba solo porque nunca habéis jugado una temporada de 38 partidos...».

«El Lens es vuestro principal rival, asúmelo. Está dos puntos por detrás de vosotros esta temporada. No creo que pienses que el Lens vaya a terminar en la mitad superior de la tabla en la Premier League».

Insistió: «Además, a muchos de los equipos a los que vencisteis en la previa de la Champions, tendrías que enfrentarlos en la Premier».

«¿Y qué pasó cuando jugamos contra ellos el año pasado?», replicó al instante el aficionado del PSG. «La Premier League le debe otra vez un gran agradecimiento al Chelsea. Si el PSG hubiera tenido la mala suerte de ganar también al Chelsea, le habrían quitado el título a tu Liverpool y nos lo habrían dado a nosotros. El Liverpool, el Arsenal, el Villa... todos cayeron ante el PSG».


@goalfanzone

Would PSG win the Premier League if they were in it? 🏆 #football #fanzone #championsleague #premierleague #psg

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El debate reflejó una división clara: el aficionado del PSG aseguraba que la calidad del equipo dominaría una temporada más extensa, mientras Kamal advertía que la exigencia física y la profundidad de la Premier terminarían exponiendo cualquier debilidad.

El aficionado parisino recurrió al palmarés y a resultados anteriores, restando importancia a los equipos ingleses de la zona media. Kamal respondió recordando la mayor igualdad de la Ligue 1, donde rivales como el Lens muestran la diferencia de intensidad.

¿Y bien, qué te parece?

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