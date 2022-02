Xavi: "Jugar con el tiempo es lícito, pero jugando al fútbol"

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, pasó por sala de prensa antes del encuentro ante el Valencia. El preparador azulgrana analizó toda la actualidad culé antes de un encuentro que puede ser vital para su lucha para llegar a la Champions.

Análisis del partido

"Creo que hemos de imponer ritmo, circulación alta, intentaremos que no haya interrupciones. Son un equipo intenso y el entrenador trabaja muy bien. Será un partido duro, intenso, agresivo. Costará".

La cuestión del tiempo efectivo



"Cada uno juega con sus circunstancias y las normas que el fútbol permite. Lo justo sería jugar con tiempo real. Jugar con el tiempo es lícito, pero jugando al fútbol. Lo otro es una trampa, es mi opinión. Pero no hablaba del Valencia ni de Bordalás, que es un gran entrenador".

Analítico sobre Bordalás

"Me gusta la intensidad, los duelos. La agresividad, el ritmo. Me gusta. Me parece un entrenador interesante, diferente a nosotros".

Confía en Ferran Torres

"Hablamos. Hay confianza absoluta en él. Es grandioso y lo será aún más. Confianza ciega en él. Marcará diferencias. No tengo dudas".

Frenkie de Jong, una cuestión candente



"Es un jugadorazo. Ha dado un paso al frente. Es otro. Más dinámico. Ayuda en defensa, llega al área... pero voy rotando porque hay exigencia física. Él es muy autoexigente. No es un primera opción para el central".

Dembelé, de nuevo a la palestra



"Podría ser titular, o el jueves. Cuando ha jugado lo ha hecho implicado. Es uno más".

La vuelta de Depay



"Le estamos esperando. Está casi a punto. Esta semana es la definitiva. Es un jugador que tiene gol, último pase... Nos ayudará mucho".

El horario del encuentro



"Si por mí fuera, jugaríamos a las 21. Pero no nos quejamos, aunque no es el mejor escenario después de jugar un partido muy intenso. Hay fatiga. Otro día le tocará a otro".