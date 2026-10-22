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Traducido por

Xavi Espart sobre el Clásico: libraremos una guerra contra el Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
X. Espart
España

El joven jugador del Barcelona está entusiasmado por el Clásico

Pau Cubarsí... el joven jugador del Barcelona Txus Espart se prepara para disputar su primer Clásico como titular en su carrera, cuando se enfrente al Real Madrid el próximo domingo en el Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga española.

Espart, de 19 años y producto de la cantera de La Masia, dijo sobre el esperado partido ante el Real Madrid: "La verdad es que será un partido de guerra. Daremos lo máximo de nosotros, es un Clásico".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Siempre tienes que dar el 100% de tu esfuerzo, y ahora tenemos la oportunidad de sumar más puntos sobre ellos, y daremos lo máximo de nosotros".

Espart juega habitualmente como lateral izquierdo, pero el técnico alemán Hansi Flick lo utilizó como lateral derecho en el último partido ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, y marcó un gol, aunque el equipo francés se impuso (4-2).

El Barcelona tiene 27 puntos (pleno de puntos) al frente de la clasificación de LaLiga, con una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid, que ocupa el tercer puesto.



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