Wout Weghorst sorprende a todos con su reacción tras el gol de Jorthy Mokio

La actuación de Wout Weghorst llamó la atención el jueves. El delantero falló dos claras ocasiones y fue reemplazado por Kasper Dolberg en el minuto 60, pero su rendimiento no fue lo único que se comentó tras el partido.

En la semifinal de los play-offs para la Europa League, el Ajax venció 2-0 al FC Groningen. Tras anularse un gol en fuera de juego a Mika Godts, Davy Klaassen marcó de cabeza el 1-0 poco después.

En la segunda parte, un despeje cayó a los pies de Jorthy Mokio, quien definió con calma para el 2-0.

Los compañeros celebran el tanto: Steven Berghuis salta sobre su espalda y Klaassen corre hacia la grada.

Mientras tanto, Weghorst se aleja cabizbajo tras el gol de Mokio, sin celebrar. Un vídeo de su reacción se vuelve viral en Internet.



