Wirtz responde con ironía a una leyenda del Liverpool

El alemán Florian Wirtz, estrella del Liverpool, se negó a rendirse ante las críticas que ha recibido desde su llegada a las filas de los Reds, asegurando que no le importa lo que se diga de él, en un momento en el que su nivel ha comenzado a mejorar progresivamente tras un arranque complicado con el conjunto inglés.

Según el diario alemán Bild, Wirtz, de 23 años, se incorporó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen en el verano de 2025, por 125 millones de euros, en un fichaje récord que elevó las expectativas sobre lo que el jugador podía ofrecer. Sin embargo, su comienzo no estuvo a la altura de las esperanzas, lo que abrió la puerta a duras críticas, entre las que destacaron las de la leyenda del club Jamie Carragher.

Wirtz declaró, en unas palabras a la cadena Sky, que no presta ninguna atención a las críticas, y añadió: "No me importa en absoluto lo que diga nadie sobre mí, porque no le doy ninguna importancia".

Explicó que su amor por el fútbol y su deseo de triunfar representan su principal motivación, al afirmar: "Juego al fútbol porque lo disfruto. Quiero tener éxito, y eso es algo natural".

Y cuando se le preguntó por la gran cantidad de comentarios que recibe de los medios de comunicación, respondió con una sonrisa: "Quizá soy simplemente una persona interesante", en una referencia irónica al volumen de atención que rodea su rendimiento desde su llegada a la Premier League.

Carragher pide su exclusión

Carragher había dirigido duras críticas a Wirtz tras la derrota del Liverpool ante el Manchester City por tres goles a cero este mes, al considerar que el jugador no había aportado lo suficiente para decidir los partidos a favor de su equipo.

La leyenda del Liverpool, que disputó 737 partidos con la camiseta del club, dijo que no recuerda un solo encuentro en el que Wirtz fuera la causa directa de una victoria, y pidió al entrenador que le diera descanso y lo dejara fuera del once titular, tras considerar que el jugador había tenido suficientes oportunidades para demostrar su valía.

Wirtz se acerca a recuperar su nivel

A pesar de las críticas, Wirtz ha comenzado a mostrar señales de mejoría, después de contribuir a la victoria del Liverpool sobre el Brighton por dos goles a cero.

Y aunque su disparo que sacudió la red fue contabilizado como gol en propia puerta de Pascal Groß, todavía espera marcar su primer gol en la Premier League esta temporada.

El jugador alemán comentó sobre la ocasión: "No pasa nada, lo gestionaré", en un mensaje que refleja su deseo de superar las presiones y seguir trabajando.

Wirtz había marcado 7 goles y dado 10 asistencias en 49 partidos en su primera temporada con el Liverpool, mientras que ha marcado un gol en la Liga de Campeones y ha dado 3 asistencias en 10 partidos esta temporada.

Su primer gol europeo esta temporada llegó en la victoria sobre el Villarreal por 4-3, lo que le dio un impulso anímico en su camino para recuperar su mejor nivel y demostrar que merece el fichaje récord.