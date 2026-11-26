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Werder Bremen vs. Gladbach: horario del partido

Bundesliga - Jornada 11 27 nov 2026 - 14:30 Wohninvest WESERSTADION

El Werder Bremen recibe al Borussia Mönchengladbach en el Wohninvest Weserstadion. Es un partido de la Bundesliga entre el sexto clasificado y el colista.

El Bremen se ha recuperado de forma contundente. En el derbi del norte de Alemania, el equipo de Daniel Thioune convenció en todas sus líneas con una victoria por 4-0 ante el Hamburgo.

Antes había perdido 0-1 contra el Stuttgart, pero su balance como local, con victorias ante el Hoffenheim y en Maguncia, apunta a una base sólida. Aun así, Thioune tiene una larga lista de lesionados, con siete nombres.

El Gladbach, por su parte, está inmerso en la lucha por evitar el descenso. El 0-1 ante el Borussia Dortmund fue su última decepción y, después, el debate sobre un penalti no señalado dominó las conversaciones en la región del Bajo Rin.

El entrenador Alexander Blessin apuesta ahora por Daniel Batz en la portería. El guardameta de 29 años también figura en el once previsto para el partido en Bremen.

Los Potros necesitan puntos con urgencia, mientras que el Bremen quiere aprovechar el impulso del derbi. A continuación explicamos dónde podéis seguir el partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Werder Bremen y el Gladbach?

El Werder Bremen ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales y perdió dos, sin ningún empate. El más reciente fue el 4-0 ante el Hamburgo. A ello se suman un 2-0 contra el Hoffenheim y una victoria a domicilio por 3-2 en Maguncia. Las derrotas fueron el 0-1 en Stuttgart y el 2-3 ante el Borussia Dortmund en la Copa de Alemania. El Bremen marcó 11 goles y encajó 6.

El Gladbach logró dos victorias y un empate, y sufrió dos derrotas. En su último partido cayó 0-1 ante el Borussia Dortmund y antes había perdido 1-3 contra el Hamburgo. Ganó 2-0 al Karlsruher SC en la Copa de Alemania y 1-0 al Standard de Lieja en un amistoso. Contra el Paderborn empató 0-0. Los Potros marcaron cuatro goles y encajaron cuatro, y mantuvieron la portería a cero en tres ocasiones.

Werder Bremen vs. Gladbach: alineaciones

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Werder Bremen vs. Gladbach: historial de enfrentamientos directos

Werder Bremen vs. Gladbach: las clasificaciones