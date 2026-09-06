Weghorst se refiere tras su gol contra el FC Groningen al trauma con el Ajax

Wout Weghorst está feliz con su gol del domingo contra el FC Groningen. El delantero del FC Twente tenía cuentas pendientes con el conjunto del norte, como revela después del partido a Voetbal International.

«Las dos últimas veces que volví aquí, pensé mucho en ello. Entonces sí me afectó. Pero todavía tenía una cuenta pendiente con el Groningen. Eso se ha saldado a medias», explica el autor del 2-2 poco antes del descanso.

Weghorst se refiere así a mayo de 2025. Entonces, el Ajax dejó escapar in extremis una ventaja de 1-2 en Groningen en la penúltima jornada y tuvo que conformarse con un punto. Fue Thijmen Blokzijl quien marcó muy avanzada la prolongación.

Un error crucial del Ajax, que precisamente estaba completando una temporada muy sólida bajo Francesco Farioli. El título de liga acabó yendo a parar al perseguidor PSV, que al principio parecía no tener ninguna opción de proclamarse campeón.

El espigado delantero albergaba, por tanto, sentimientos de revancha y, tras su gol, levantó el dedo al aire de su característica manera. «Ataco bien el buen balón de Younes Taha y le pego bien. Entonces tienes que estar ahí. No fue fácil, viéndolo ahora.»

«Todavía tuve que sacármelo un poco de detrás. A mí me toca estar siempre en el lugar adecuado. También tuve más ocasiones, porque tuvimos suficientes posibilidades para ganar el partido», analiza Weghorst sobre el empate de su equipo a domicilio.

Weghorst ha marcado hasta ahora dos goles en cuatro partidos de liga. Además, también ha visto puerta dos veces en competición europea.