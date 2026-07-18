Weghorst, profundamente decepcionado con una persona: «Me ha acarreado muchos comentarios de odio»

Wout Weghorst está decepcionado con Arnold Bruggink. El nuevo delantero del FC Twente afirma que el exdirector técnico debió explicar antes por qué su regreso a Enschede no se concretó hace dos años. Weghorst cree que eso le habría evitado críticas de la afición.

El delantero soñaba con regresar en 2024, pero el fichaje no se concretó y terminó fichando por el Ajax, lo que le valió duras críticas de la afición.

Solo hace poco se supo que el Burnley pedía una cifra que el Twente no podía pagar, como explicó Weghorst a través del club. Bruggink aportó más detalles en ESPN.

«Había mucha incertidumbre y era demasiado caro. Entonces pudimos fichar a Sam Lammers y nos decantamos por él», declaró Bruggink recientemente sobre la decisión que se tomó en su momento.

«Se habrían evitado muchas reacciones de odio si hubiera sido un poco más claro», afirma el delantero de 33 años en una entrevista con De Telegraaf. «Eso sí que me decepcionó. Me silbaron… Puedo hacerme el duro, pero claro que no es agradable».

Reconoce que su fichaje por el Ajax fue un tema sensible para la afición del Twente, pero cree que la imagen que se generó fue injusta. «Todo eso fue totalmente innecesario. Siempre creí que la verdad saldría a la luz y así ha sido».

También se autocrítica: admite que, durante su presentación en el Ajax, debió expresarse con más claridad.

«Causó malestar en Twente que, en mi presentación en el Ajax, dijera que siempre había sido mi sueño jugar algún día en el Johan Cruijff ArenA», recuerda. «Desde pequeño, al volver de las vacaciones, pasábamos por el ArenA desde Schiphol y siempre les decía a mis hermanos: “Aquí es donde voy a jugar al fútbol más adelante”. Con eso quería decir: voy a llegar a la Eredivisie». A pesar de todo, Weghorst asegura que sigue «superorgulloso» de haber jugado en el Ajax.