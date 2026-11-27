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Tras una semana de inquietud y expectación en el entorno del Barcelona, el nombre que todos esperaban vuelve a acaparar los focos. Hamza Abdelkarim, el joven delantero egipcio, se ha recuperado y ha vuelto a los entrenamientos, por lo que está plenamente disponible para liderar al Barça Atlètic en su decisivo duelo ante el Terrassa.

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Según el diario «Sport», el regreso de Hamza no llega en un momento cualquiera, sino cuando el filial necesita todas sus armas para recuperar el equilibrio y seguir en la pelea por el ascenso, después de un periodo en el que el jugador se perdió dos partidos importantes que alteraron los planes del cuerpo técnico.

Hamza no estuvo en el derbi del filial ante el Espanyol, tal y como estaba previsto, y tampoco estuvo disponible para el primer equipo el domingo contra el Villarreal, debido a unas molestias musculares que le impidieron formar parte de cualquiera de las dos convocatorias, algo que el periódico ya había confirmado anteriormente.

El delantero internacional egipcio sintió cierto malestar el pasado sábado, así que el club decidió darle descanso de inmediato para evitar cualquier riesgo de que se agravara un posible problema físico. La decisión resultó acertada, ya que el jugador aprovechó toda esta semana para recuperarse correctamente.

El entrenador Belletti no pudo contar con él en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en un partido que, paradójicamente, terminó con empate sin goles y en el que al filial le faltó precisamente la puntilla ante la portería, una faceta que Hamza domina a la perfección.

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El viernes llegó la señal más importante: Hamza se entrenó con normalidad a las órdenes de Belletti, lo que confirma que la etapa de ausencia ha terminado y que el jugador ya está listo para jugar ante el Terrassa.

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Abdelkarim es un jugador importante en los planes del primer equipo, pero en las últimas semanas la prioridad ha sido darle más minutos y un papel destacado en el filial, para que no sufra las consecuencias de su ausencia, recupere su plena forma física y ayude al Barça Atlètic en su objetivo de ascender.

En este contexto, el jugador tampoco viajó a Bakú para el partido de la Liga de Campeones, a pesar de que Gestau sí formó parte de la convocatoria del primer equipo en aquella ocasión, lo que confirma que el plan del club está claro: Hamza será el referente ofensivo del filial en la próxima etapa.

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El periódico señala que la presencia de Hamza en los entrenamientos significa que estará disponible para el partido del sábado contra el Terrassa, que se disputará en el Estadi Johan Cruyff. Se trata de un encuentro muy importante para él, con el fin de recuperar su nivel y volver a ser una pieza clave en el filial tras perderse los dos últimos partidos.

Sin embargo, parece prácticamente descartado que entre en los planes del primer equipo para el partido del domingo en La Coruña, ya que el Barcelona viajará el sábado, lo que hace muy difícil que Abdelkarim pueda compaginar ambos compromisos.

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Habrá que esperar a la decisión final del cuerpo técnico, pero el hecho de que se entrenara con Belletti el pasado viernes indica que su próximo destino será el filial.

Hamza ya sabe lo que es marcar esta temporada con el Barça Atlètic: anotó de penalti contra el Utebo en su primer partido con el filial, un encuentro que terminó con victoria del Barcelona por 2-1, y así dejó pronto su primera huella.