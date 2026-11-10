Julián Álvarez ha vuelto de nuevo a la casilla de salida, después de fracasar en su intento de aprovechar el duelo ante el Barcelona para recuperar la confianza de la afición de su equipo, el Atlético de Madrid. Es más, su situación se ha vuelto aún más complicada tras fallar dos ocasiones claras durante el partido que terminó con victoria del Barça (2-1), lo que provocó que volvieran a sonar los silbidos en su contra en el estadio Metropolitano y que se esfumara en una sola noche buena parte del avance que había logrado en el último periodo en su reconciliación con la afición rojiblanca.

Según el diario catalán "Sport", el partido dejó al descubierto la falta de confianza del delantero argentino, tras fallar dos ocasiones que habrían bastado para cambiar el rumbo de su actuación ante el Barcelona, lo que hizo que volvieran a escucharse los silbidos en las gradas del Metropolitano, en una imagen que refleja la magnitud de la presión que afronta el jugador.

A pesar de ello, Diego Simeone, técnico del Atleti, mantuvo su confianza en Álvarez y se esforzó en respaldarlo durante una de sus noches más difíciles con la camiseta del Atlético de Madrid, al preferir mantenerlo en el campo hasta el final. Puede que el entrenador argentino quisiera también evitarle los silbidos en el momento de su sustitución, en un mensaje claro que confirma que sigue creyendo en las cualidades de su delantero pese a las críticas de la afición.

Simeone pierde el control del centro del campo ante el Barcelona

Por otro lado, Álvarez no fue el único problema al que se enfrentó Simeone durante el partido, después de que el rendimiento del Atlético de Madrid cayera de forma evidente en la segunda parte, pese a su superioridad durante el primer tiempo del encuentro, mientras que Hansi Flick logró cambiar la cara del Barcelona a través de sus intervenciones técnicas y los cambios que realizó, llevando a su equipo a decantar el rumbo del duelo a su favor.

En contraste, Simeone tomó decisiones que afectaron de forma notable al equilibrio de su equipo, tras retirar a Barrios, Koke, Kang In Lee y Baena, con lo que el Atlético de Madrid perdió a varios de sus jugadores más destacados en el plano técnico, además de elementos que desempeñaban papeles importantes a la hora de aprovechar los espacios y los puntos débiles del Barcelona.

Kang In Lee tenía buena lectura de las transiciones y del cambio de orientación del juego, un aspecto importante ante un Barcelona cuyos jugadores tienden a concentrarse en un solo lado del campo, mientras que Baena ayudaba a vigilar a Lamine Yamal, lo que hizo que la salida de ambos influyera en la capacidad del Atlético para lidiar con los movimientos del equipo catalán.

Simeone se niega a sustituir a Álvarez

Pese a las críticas que recibió Álvarez, Simeone no dejó de respaldarlo, ya que se preocupó por animarlo en varias ocasiones desde la banda y mostró su reconocimiento a lo que aporta sobre el césped, antes de renovar su apoyo público al delantero argentino durante la rueda de prensa posterior al partido, al afirmar: "Lo queremos mucho y lo necesitamos. Necesitamos ver la mejor versión de Julián, y trabajaremos con él para conseguirlo".

La confianza de Simeone en Álvarez quedó plasmada en unas imágenes que emitió el programa "El Día Después" a través de la plataforma "Movistar Plus", que despertaron el enfado de un sector de la afición del Atlético de Madrid, tras dejar al descubierto la insistencia del entrenador argentino en mantener a su delantero en el campo pese a la caída de su nivel y a las ocasiones falladas.

Las imágenes mostraron una conversación entre Simeone y uno de sus ayudantes, Gabi, excapitán del Atleti, que le preguntó por la situación de Julián Álvarez, al decirle: "¿Se queda Julián?", a lo que el técnico del Atlético de Madrid respondió con contundencia: "Julián no sale".

La respuesta de Simeone resultó sorprendente incluso para su ayudante Gabi, que pareció asombrado por el empeño del entrenador argentino en no sustituir al delantero, en un momento en el que la afición esperaba que saliera del campo. Esta situación añade más interrogantes en torno a la insistencia del Cholo en proteger a su jugador, después de que su apoyo continuo se convirtiera en una imagen que provocó el enfado de la afición, que no entiende los motivos de su empeño en mantener a Álvarez pese a la caída de su nivel.