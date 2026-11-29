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Marcus Thuram marcó dos goles en el 4-0 del Inter al Genoa en la Serie A. El francés y Lautaro Martinez fueron titulares juntos por primera vez en 46 días. Tras ampliar a nueve partidos ligueros consecutivos su racha goleadora en San Siro, Thuram insistió en que revalidar el título exige trabajar duro sin descanso.

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El reencuentro de la «ThuLa» impulsa el 4-0 del Inter al Genoa

El Inter celebró el regreso de su célebre pareja de ataque, la «ThuLa», con un 4-0 al Genoa en San Siro en la jornada 13 de la Serie A. Marcus Thuram y Lautaro Martinez fueron titulares juntos por primera vez en 46 días.

El delantero francés marcó dos veces, primero tras una asistencia de Martinez y después del descanso, para alcanzar los ocho goles en liga esta temporada y cerrar una semana de diez tantos para el Inter.

«Volver a ganar siempre es difícil»: Thuram habla de la ambición del Inter

Tras el pitido final, Thuram destacó la aportación de toda la plantilla durante la reciente ausencia de Martinez y advirtió de que defender el título exige la máxima intensidad cada día.

«Queremos jugar partidos así, sobre todo en casa, delante de nuestra afición», dijo Thuram. «Empezamos bien, con la madurez y las ganas adecuadas, y así conseguimos los tres puntos. Creo que todos dan un paso adelante para ayudar cuando no está un jugador como Lauti: eso es lo que hicimos, no fui solo yo. Volver a ganar siempre es difícil, por eso tenemos que entrenar duro para dar lo mejor de nosotros y conseguirlo de nuevo».

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Thuram se acerca a Christian Vieri y a los grandes goleadores franceses de la Serie A

Con su doblete del sábado, Thuram amplió a nueve su racha de partidos consecutivos en casa marcando en la Serie A. En la era de los tres puntos por victoria, solo Christian Vieri ha encadenado más partidos como local con gol para el Inter en la máxima categoría: 11 en 2003.

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Los dos tantos elevaron a 11 los goles de Thuram en casa en la Serie A en 2026, más que cualquier otro jugador de la competición, y a 48 su cuenta en la máxima categoría. Superó así a Nestor Combin (47) y se convirtió en el quinto máximo goleador francés de la historia de la Serie A.

La atención se centra en el próximo duelo de Copa Italia en San Siro

Con el Inter mostrando una gran eficacia ante su afición, Thuram y Martinez han recuperado su conexión en un momento ideal del calendario.

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El Inter seguirá en San Siro para enfrentarse de nuevo al Genoa de Daniele De Rossi el martes 1 de diciembre, con la atención puesta ya en la Copa Italia.