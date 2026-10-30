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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Visión certera: el representante de Arabia Saudí en una lista excepcional en la votación del Balón de Oro

Racing Santander vs Real Madrid
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Kane se llevó el premio por un estrecho margen sobre Mbappé

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El diario "L'Équipe" francés reveló, la noche de este viernes, los nombres de cuatro miembros del jurado de votación del Balón de Oro de 2026 que lograron acertar los diez jugadores que ocuparon las primeras posiciones de la clasificación final, aunque no acertaron el orden correcto entre ellos.

La lista incluyó al canadiense Neil Davidson, periodista del diario "The Globe and Mail"; al saudí Khalid Al-Arafa, representante de la plataforma "Thmanyah"; al galés Paul Abbandonato, periodista de "Media Wales" y "Trinity Mirror"; junto al francés Vincent Garcia, redactor jefe de la revista "France Football".

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La votación de Garcia fue la cuarta más cercana a la clasificación final, y situó a Kylian Mbappé en el primer puesto, aunque el premio acabó yendo a parar al inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.

Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid, y Yamal siguió confirmando su lugar entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Kvaratskhelia también desempeñó un papel protagonista en la conquista de la Liga de Campeones por parte del Paris Saint-Germain, mientras que Haaland prolongó su esplendor con el Manchester City, y Olise ofreció una temporada destacada con el Bayern Múnich.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

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