Vinícius toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Real Madrid

Según un informe periodístico, Vinícius Júnior ha decidido su futuro en el Real Madrid.

Su contrato expira en 2027 y las negociaciones de renovación están paralizadas desde hace meses.

Desde entonces han circulado rumores sobre su futuro, pero el diario «AS» aporta nuevos datos.

Según el diario, el brasileño se quedará en el club la próxima temporada; si renueva por un año, mejor, pues siempre ha querido seguir, pero si no lo hace, se irá como agente libre en 2027.

El jugador se mantiene al margen de los rumores sobre posibles fichajes para reforzar la delantera, aunque se ha vinculado al club con Michael Olise, del Bayern de Múnich, y con una oferta de 150 millones de euros al Atlético por Julián Álvarez, rechazada por los rojiblancos.

Por ahora, el jugador se centra en el Mundial y mantiene su plan de seguir en el club.

Según AS, el brasileño renovó en 2022 por cinco años, con un salario total de 75 millones de euros: empezaría ganando 13 millones y acabaría cobrando 17. (es decir, una media de 15 millones netos por temporada). Tras ganar el premio al mejor jugador del mundo en 2024, recibió una bonificación adicional de varios millones por temporada».

Las conversaciones se frenaron cuando pidió igualar el salario de Kylian Mbappé, algo que el club rechazó.