El brasileño Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, compartió el resultado del Clásico ante el Barcelona a través de su cuenta personal de Instagram, después de que el conjunto blanco lograra una valiosa victoria por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou, recortando la diferencia con su eterno rival catalán a 3 puntos en LaLiga.

Vinicius se perdió el encuentro debido a la sanción de cuatro partidos, a raíz de su comportamiento agresivo hacia Nathan Salibá durante el duelo del Real Madrid ante el Villarreal, disputado el sábado 10 de octubre.

Según el informe, el delantero brasileño siguió el partido desde fuera del terreno de juego, antes de reaccionar al resultado tras la victoria de su equipo, publicando tres emojis riendo, en un gesto que fue interpretado como una burla hacia los pronósticos que daban como favorito al Barcelona en el esperado enfrentamiento.

La victoria del Real Madrid dio al equipo un importante impulso anímico, luego de que Kylian Mbappé sentenciara el choque con un gol agónico en el minuto 87, después de que el conjunto blanco se adelantara con un gol en la primera parte y de que Raphinha igualara el marcador para el Barcelona en el minuto 61.

El diario señaló que el brillo de Yan Diomande podría aumentar la competencia por el puesto de extremo, lo que plantea interrogantes sobre el papel de Vinicius tras su regreso de la sanción, y sobre si el entrenador José Mourinho lo devolverá al once titular o lo utilizará como recurso desde el banquillo para cambiar el curso de los partidos.

Está previsto que Vinicius cumpla dos partidos más de su sanción antes de volver a estar disponible para jugar con el Real Madrid.

Con esta victoria, el Real Madrid aumentó su cuenta y recortó la diferencia con el Barcelona, líder de LaLiga, a 3 puntos, mientras que el conjunto catalán encajó su segunda derrota en una sola semana, tras caer ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.