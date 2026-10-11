Vinícius Júnior pidió disculpas a sus compañeros del Real Madrid y a la afición del equipo, tras su expulsión durante el duelo ante el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto blanco (1-0), este sábado, en el estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario español "Marca", Vinícius Júnior reaccionó en las redes sociales ante su expulsión en el partido, ya que el delantero brasileño publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram, tras el final del encuentro, después de haber recibido la tarjeta roja en el minuto 72.

El extremo brasileño escribió: "La alegría continúa. Pido disculpas a mi equipo y a su afición", en un mensaje en el que combinó la celebración de la victoria del Real Madrid con las disculpas por dejar a sus compañeros en inferioridad numérica durante la fase decisiva del partido.

La expulsión de Vinícius se produjo en una de las jugadas más polémicas de la noche, después de que el jugador entrara como suplente en la segunda parte, antes de poner el balón en la red en una acción en la que pareció que el Real Madrid marcaba el segundo gol, pero el árbitro anuló el tanto por considerar que el jugador había cometido una falta contra uno de los defensas del Villarreal, durante el forcejeo que precedió al disparo, tras tirarle del pelo a Saliba.

En esa misma jugada, el árbitro mostró la tarjeta roja a Vinícius, por lo que el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego y dirigirse a los vestuarios.

El delantero brasileño se marchó del campo claramente enfadado por la decisión arbitral, y respondió con gestos de protesta antes de retirarse.

La expulsión obligó al Real Madrid a defender su ventaja de un gol a cero con diez jugadores, después de que Yan Diomande marcara el único gol del partido en el minuto 63.

Vinícius Júnior volvió a expresar su enfado poco después, al compartir una nueva publicación en las historias de su cuenta de Instagram, en la que mostró su descontento con el trato arbitral que, según él, recibe de forma reiterada.

En la publicación apareció un comentario que decía: "El jugador que siempre recibe la tarjeta amarilla y la roja es Vinícius, qué vergüenza", acompañado de un conjunto de imágenes de jugadas de distintos partidos, en las que el jugador considera que sus rivales no fueron amonestados pese a cometer entradas contra él o dirigirle golpes.



