Vinicius Junior recibe un nuevo golpe

Vinicius Junior ha recibido un nuevo golpe fuera del terreno de juego, después de que su valor de mercado haya caído hasta los 130 millones de euros, según la última actualización de las valoraciones de jugadores en el portal "Transfermarkt", situándose en el décimo puesto entre los futbolistas más caros del mundo, en un momento en el que su nuevo compañero Diomande continúa su llamativo ascenso y se acerca a superar el valor de la estrella brasileña.

Según la clasificación más reciente de "Transfermarkt", el valor de Vinicius descendió de 140 a 130 millones de euros, después de haber alcanzado su punto máximo en 200 millones de euros entre 2024 y 2025, antes de entrar en una trayectoria descendente durante el último periodo.

Este retroceso coincide con un inicio de temporada discreto para Vinicius, lo que le aleja aún más del liderato de la clasificación, que ocupan Lamine Yamal y Erling Haaland con un valor de mercado de 220 millones de euros cada uno, mientras que Kylian Mbappé se sitúa tercero con 200 millones de euros.

Michael Olise ocupa el cuarto puesto con 180 millones de euros, seguido de Jude Bellingham con 160 millones, y después Pedri con 150 millones, mientras que el valor de João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha es de 140 millones de euros para cada uno, antes de que llegue Vinicius en décima posición.

El retroceso no se limita al alejamiento de Vinicius de la cima, pues se ve amenazado con perder su puesto entre los diez primeros, después de que el valor de mercado del marfileño Diomande, incorporado al Real Madrid este verano, haya saltado de 90 a 120 millones de euros en la última actualización.

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Con una diferencia de solo 10 millones de euros, Diomande se encuentra a un paso de alcanzar a su compañero brasileño, en un momento en el que el notable incremento de su valor durante la última actualización apunta a la posibilidad de superar a Vinicius si continúa la curva actual.