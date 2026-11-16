Vinicius Jr asume la presión de jugar con Brasil y promete proteger a Endrick y Estevao de las críticas

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Vinicius Junior ha lanzado un mensaje a la nueva generación de talentos brasileños y asegura que está listo para asumir la enorme presión de representar a Brasil. La estrella del Real Madrid admitió que le costó recuperar su mejor nivel tras una decepcionante eliminación en el Mundial, pero ahora está decidido a proteger de las críticas a las jóvenes promesas del país.

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Vinicius asume el papel de líder en Brasil

Durante una concentración con la selección en Singapur, Vinicius habló con franqueza y dejó claro que, pese a tener solo 26 años, entiende que ya es uno de los veteranos de la plantilla. Con una nueva generación de talentos encabezada por Endrick y Estevao que empieza a ganar protagonismo, el extremo cree que le corresponde recibir la mayor parte de las críticas para que sus compañeros más jóvenes puedan jugar con libertad. Es consciente de las expectativas que recaen sobre él como figura mundial y ganador de varias Champions League.

«Los más jóvenes deben venir aquí a disfrutar, a divertirse y a jugar sin responsabilidad», dijo Vinicius, según recoge Globo Esporte. «Ya he jugado dos Mundiales y la mayor responsabilidad tiene que ser mía porque tengo más experiencia, porque soy uno de los mejores del mundo. Ya puedo asumir ese papel para que jóvenes como Endrick, Estevao y otros puedan aprender y evolucionar, mientras Raphinha, Marquinhos, Magalhaes, Bruno Guimaraes y yo los defendemos y asumimos esa responsabilidad».

Una nueva mentalidad para Brasil

El delantero reconoció que le llevó tiempo asumir un papel de liderazgo y admitió que antes le costaba afrontar los amistosos internacionales con la misma intensidad que los partidos oficiales. Señaló que la afición brasileña exige el máximo rendimiento independientemente de la ocasión y que ahora ha cambiado el chip para estar plenamente preparado cada vez que representa a su país.

«Las críticas después del Mundial son normales. Los aficionados esperan cuatro años para ganar la Copa y decepcionamos a todo el país que nos apoyaba. Recibo críticas desde los 16 años, cuando me vendieron al Real Madrid. Aprendí que cada uno dice lo que quiere y que yo tengo que quedarme con lo que me sirve», señaló.

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«Jugué mal muchos partidos con la selección; tenía la costumbre de jugar los amistosos en el club como si fueran un partido más y tardé en entender que, en la selección, los amistosos son como el Mundial y tengo que estar preparado. A los aficionados no les importa que sea solo un amistoso. Tengo que salir al campo, marcar goles y hacer que el equipo gane. Tardé en entenderlo».

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Reflexiones sobre un periodo difícil tras el Mundial

Vinicius no eludió la autocrítica al hablar de su reciente bajón de rendimiento en el club . Admitió que el golpe emocional de la temprana eliminación de Brasil a manos de Noruega en el Mundial de 2026 hizo que se relajara durante un tiempo. Según reconoció, durante las vacaciones priorizó pasar tiempo con su familia y recuperarse mentalmente por encima de su habitual y exigente rutina de entrenamiento, lo que se tradujo en un inicio más lento de la temporada actual en España.

«Creo que no me preparé lo suficientemente bien después del Mundial, porque el impacto del Mundial es muy grande para todos los brasileños. No esperábamos caer tan pronto. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar de verdad, descansar, despejarme y pasar más tiempo con mi familia. Acabé entrenando menos que en los últimos años», reveló el jugador del Real Madrid.

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El trabajo con Carlo Ancelotti

El delantero también habló de su relación con Carlo Ancelotti y expresó su alegría por la presencia del italiano en la selección. Tras trabajar estrechamente con él en la capital española, Vinicius atribuye al veterano entrenador la transformación de su carrera y la mejora de su eficacia de cara a portería tanto con su club como con su país.

«Siempre le he tenido un gran cariño. Cambió mi historia en el Real Madrid y en el fútbol. Siempre me defendió y me orientó de la mejor manera», explicó el atacante. «Cuando supe que vendría a la selección, me alegré porque sabía que mis cifras mejorarían. Ya es mi décimo gol con él y antes solo había marcado seis. Tenemos que cometer menos errores, hacer las cosas en poco tiempo y no tengo ninguna duda de que encontrará nuestro mejor equipo y nuestra mejor formación para que juguemos como brasileños».