El brasileño Vinicius Júnior se perderá el duelo entre el Real Madrid y el Valencia, previsto para el próximo sábado en el estadio de Mestalla, debido a la sanción de cuatro partidos de suspensión que recibió tras su expulsión y las protestas posteriores durante el encuentro del conjunto blanco ante el Villarreal, disputado el pasado 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario español "Marca", el delantero del Real Madrid fue sancionado con cuatro partidos de suspensión, un castigo que todos en la ciudad de Valdebebas, empezando por el propio jugador, consideraron exagerado y desproporcionado con respecto al incidente.

El duelo ante el Valencia, previsto para este fin de semana en el estadio de Mestalla, será el último partido en el que el portugués José Mourinho no podrá contar con los servicios de su extremo izquierdo, teniendo en cuenta que la relación de Vinicius con la afición del equipo anfitrión no está exenta de tensión y complejidad.

La estrella brasileña ya acusó a la afición del Valencia de racismo hacia él, un incidente que apareció en un documental que provocó la indignación de los aficionados del club español.

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Además, Vinicius fue expulsado en dos de sus últimas tres visitas al estadio de Mestalla, en medio de un ambiente marcado por una fuerte tensión entre el jugador del Real Madrid y la afición local.

Vinicius estará completamente alejado de las ciudades de Valencia y Madrid durante el partido del sábado, ya que actualmente se encuentra en Dubái, que está a unos 6.000 kilómetros por vía aérea de España, en el marco de un acuerdo comercial entre el Real Madrid y el emirato de Dubái.

El internacional brasileño aprovecha su presencia en la región de Oriente Medio para rodar una serie de anuncios promocionales turísticos de Dubái, en virtud de un acuerdo firmado por el club blanco en 2023.

Las visitas de los jugadores del Real Madrid a Dubái para participar en diferentes actos promocionales se repiten, pero esta vez la sanción de suspensión impuesta a Vinicius ofreció la oportunidad perfecta para completar la visita.

Está previsto que el jugador brasileño se dirija directamente desde Dubái a la concentración de la selección de su país, de cara al parón internacional que arranca el próximo lunes, donde la selección de Brasil disputará dos partidos ante Japón el 14 de noviembre y Singapur el 17 del mismo mes, dos destinos más cercanos a Dubái en comparación con Madrid.