Durante décadas, los jugadores brasileños se han caracterizado por la brevedad de sus carreras en los terrenos de juego, en comparación con otras estrellas de las grandes potencias del fútbol. El patrón dominante es que el jugador brasileño alcanza su mejor nivel de forma temprana, antes de que su rendimiento comience a declinar a una edad más joven que la de muchas estrellas de Europa, e incluso de la vecina Argentina.

Algunos lo atribuyen al estilo de vida de los jugadores brasileños y a la falta de profesionalidad de muchos de ellos, pero cualesquiera que sean las razones, Raphinha ofrece un modelo diferente.

El brasileño, nacido en diciembre de 1996, no alcanzó su mejor nivel al inicio de la veintena, sino que ahora, a las puertas de la treintena, con 29 años, ofrece el mejor rendimiento de toda su carrera, en el arranque de esta temporada.

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En el lado opuesto, Vinicius Junior (26 años) representa una trayectoria más cercana al modelo brasileño tradicional; llegó al Real Madrid a los 18 años y explotó de forma temprana, antes de bajar claramente su rendimiento la temporada pasada, y sigue por ese mismo camino al inicio de la temporada actual.

Y los números dicen mucho, pues al marcar 12 goles en apenas 7 partidos en LaLiga esta temporada, Raphinha resulta más letal que todo el ataque del Real Madrid en su conjunto, ya que el cuarteto "Mbappé, 7 goles - Bellingham (3) - Vinicius (un gol) - Diomande sin contribuciones" solo ha logrado 11 goles en total en el campeonato español.

Raphinha también batió el récord del propio Lionel Messi, que marcó 11 goles en los primeros 7 partidos de LaLiga durante la temporada 2017-2018, siendo ese el récord antes de que lo rompiera el fulgurante brasileño.

Y no se puede hacer referencia al brillo de la estrella del Barça sin poner de relieve el papel de su entrenador Hansi Flick, que depositó su confianza en él no solo como jugador de banda —su posición habitual— sino también como delantero centro esta temporada, tras largos meses persiguiendo a Julián Álvarez, antes de que el alemán descubriera que poseía a uno de los mejores atacantes del mundo, al menos en este periodo.

En la otra orilla, Vinicius renovó su contrato con el Real Madrid tras un maratón de negociaciones, antes de que la montaña pariera un ratón, algo que el entrenador José Mourinho tendrá que gestionar tras el final del parón internacional, especialmente en medio de una amplia ofensiva de la afición del conjunto blanco contra el jugador que fue el mimado del Santiago Bernabéu durante años, pero que ahora es objeto de grandes dudas.

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