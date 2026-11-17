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El brasileño Vinícius Júnior acaparó los focos en la amplia victoria de su selección sobre Singapur por 7-0, en el partido amistoso que enfrentó a ambos combinados este martes en el Estadio Nacional de Singapur.

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Todo ocurrió después de que la estrella del Real Madrid marcara tres goles en la primera parte y abandonara el terreno de juego visiblemente enfadado tras ser sustituido en el minuto 60, una escena que llamó la atención pese a la abrumadora superioridad de Brasil.

Vinícius no ocultó su disconformidad con la decisión del cuerpo técnico de sustituirlo. Salió del campo con gesto contrariado y mostró su malestar con algunos aspavientos con la mano, mientras lucía el brazalete de capitán de la selección brasileña, después de firmar uno de sus mejores partidos con la camiseta de su país y de anotar un hat-trick en apenas 21 minutos.

El cambio de Vinícius formó parte de las cuatro sustituciones que el cuerpo técnico de la selección brasileña realizó de una sola vez al inicio del minuto 60. Alan entró en lugar del extremo del Real Madrid, mientras que Vitor Reis, Gabriel Bontempo y Marlon Gomes sustituyeron a Gabriel Magalhães, João Gomes y Bruno Guimarães.

Según informó la cadena brasileña Globo durante la retransmisión televisiva del partido, Vinícius quería seguir jugando, sobre todo después de haber marcado tres goles y de haber ofrecido un brillante rendimiento ofensivo, algo que se reflejó en su rostro y en sus gestos al abandonar el campo.

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El narrador Luís Roberto señaló que el jugador parecía molesto por la decisión de sustituirlo y que le habría gustado completar el encuentro.

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El partido era una oportunidad ideal para que Vinícius recuperara la confianza, después de un inicio de temporada relativamente discreto con el Real Madrid. Además, su exhibición internacional llegó pocos días después de marcar dos goles en la derrota de Brasil ante Japón por 2-3, lo que confirma su capacidad para marcar diferencias con su selección pese al tropiezo del equipo en aquel encuentro.

En lo futbolístico, la selección brasileña salió con fuerza y solo necesitó 9 minutos para abrir el marcador, cuando Vinícius aprovechó un pase de Bruno Guimarães. Después añadió el segundo en el minuto 15, a pase de Endrick, y completó su hat-trick en el 21 tras una gran combinación con Estêvão.

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Endrick firmó el cuarto en el minuto 31 con un potente disparo desde fuera del área, y Brasil se marchó al descanso con un 4-0. El festival goleador continuó en la segunda parte: Estêvão marcó el quinto en el minuto 51 y Rayan hizo el sexto en el 65, mientras que el séptimo llegó en propia puerta, cuando el defensa singapurense Raoul Suhaimi desvió a su propia portería un balón de Alan en el minuto 74.

La exhibición de Vinícius no fue la única noticia del partido, ya que el seleccionador Carlo Ancelotti no estuvo en la zona técnica tras ser expulsado en el encuentro anterior ante Japón por protestar la decisión del árbitro de no señalar una falta a favor de João Gomes en la jugada de la que nació el gol de la victoria japonesa en el tiempo de descuento.

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Raphinha también fue expulsado en esa misma acción tras protestar la decisión arbitral, por lo que Ancelotti y el delantero del Barcelona tuvieron que seguir el duelo ante Singapur desde la grada, mientras su ayudante dirigía a la selección desde el banquillo.