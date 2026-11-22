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El Atalanta le arrancó al Inter, su visitante, un vibrante empate 4-4 el domingo por la noche, en la duodécima jornada de la Serie A, disputada en el estadio New Balance.

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El empate sin goles solo duró 16 minutos, hasta que Francesco Pio Esposito abrió el marcador para el Inter.

Francesco Pio Esposito volvió a marcar en el minuto 33 con un preciso remate de cabeza, firmando su segundo gol personal y el segundo del Inter.

El Atalanta recortó distancias rápidamente con un gol de Eljif Elmas, que conectó un potente disparo en el minuto 53, y el primer tiempo terminó con ventaja nerazzurra por 2-1.

Al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 52, Francesco Pio Esposito completó su hat-trick con su tercer tanto personal, tras un pase de Marcus Thuram.

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El Atalanta no se rindió y volvió a recortar la diferencia con un gol de Charles De Ketelaere en el minuto 72, con un notable remate de cabeza.

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Cuatro minutos después, el Inter dispuso de un penalti por una mano de Zappacosta, que Petar Sučić transformó con acierto para poner el 4-2 a favor del conjunto nerazzurro.

Charles De Ketelaere soltó un potente disparo en el minuto 80 para firmar su segundo gol personal y el tercero de los locales.

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El Atalanta también dispuso de un penalti, que Franck Kessié convirtió en el minuto 90+2 para lograr el empate y completar la reacción de los locales.

El Inter llegó a 29 puntos y ocupa la tercera posición en la clasificación de la Serie A, mientras que el Atalanta alcanzó los 15 puntos y es duodécimo.