En uno de los acuerdos de patrocinio más extraños del fútbol inglés, la empresa Durex, especializada en la fabricación de preservativos, decidió apoyar al club Woodley United recurriendo al exentrenador de la Premier League Sean Dyche en una campaña publicitaria humorística que acaparó las miradas y encendió la interacción en internet.

Dyche, de 55 años, apareció junto al influencer futbolístico Steve Bracknell, vistiendo un chándal azul con el logotipo de la empresa, en escenas cómicas en las que intenta devolver al equipo amateur al camino del éxito.

Durante una de las escenas, Dyche reunió a los jugadores en círculo y dijo: «Chicos, todavía nos queda una temporada larga y dura, pero lo más importante de todo es disfrutar».

Sus consejos no se detuvieron ahí, pues pidió a sus jugadores que fueran con calma y disfrutaran de los entrenamientos, antes de repartirles productos de Durex al término de la sesión de entrenamiento, a modo de «deberes para casa» dentro de la campaña humorística.

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Dyche se encuentra actualmente sin club, después de que terminara su última etapa con el Nottingham Forest, que duró solo 114 días, tras asumir el cargo el pasado octubre como sucesor de Ange Postecoglou, pese a que su contrato se extendía hasta el verano de 2027.

Pero el exentrenador del Burnley y del Nottingham Forest regresó al ambiente de los entrenamientos por una puerta diferente esta vez, después de que Durex recurriera a él para presentar un contenido humorístico que combina fútbol y publicidad.

La campaña alcanzó una amplia difusión en las redes sociales, después de que el vídeo superara el millón de visualizaciones en pocas horas desde su publicación en colaboración con la cuenta británica de la empresa, junto a miles de comentarios que elogiaron el sentido del humor británico en la ejecución de la idea.

Esta campaña llega en un momento en el que el Woodley United sufre sobre el terreno de juego, ya que solo ha cosechado 10 puntos en sus primeros 14 partidos de liga, situándose en el decimonoveno puesto entre 22 equipos.

Y mientras los resultados deportivos no transcurren como desea el club, el patrocinio de Durex y la participación de Dyche lograron dar al equipo una dosis de atención fuera del campo, en un acuerdo poco convencional que ha convertido al club de décima división en tema de conversación entre los aficionados en Inglaterra.