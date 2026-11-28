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El Inter Miami se despidió de la MLS en la primera ronda de los playoffs tras caer por 1-0 ante el Columbus Crew en el partido disputado en la madrugada del sábado, con un gol agónico del uruguayo Santiago Rodríguez en el último minuto.

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Según el diario español «Marca», el Inter Miami, campeón de la MLS en 2025, no logró superar la primera ronda, después de haber perdido también el partido de ida en su estadio por 0-3.

La primera ronda de los playoffs se disputa al mejor de tres partidos, por lo que al Inter Miami le bastaba con ganar por un solo gol de diferencia para forzar un tercer encuentro, que también se habría jugado en su estadio.

Esta eliminación recuerda lo ocurrido en 2024, durante la primera temporada del argentino Lionel Messi en el Inter Miami, cuando el equipo también cayó en la primera ronda, en aquella ocasión ante el Atlanta United.

Además, esta derrota pone fin a una temporada decepcionante para el club más caro de la historia de la MLS, que también se despidió de la Copa de Campeones de la Concacaf en los octavos de final ante el Nashville y no consiguió superar la fase de grupos de la Leagues Cup.

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Santiago Rodríguez asesta el golpe definitivo

El Inter Miami afrontó el partido en Columbus con un planteamiento defensivo muy prudente, consciente de la importancia de mantener la portería a cero tras haber perdido el partido de ida por tres goles. Los brasileños Casemiro y Mikael formaron un sólido muro en el centro de la zaga.

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Aunque el Inter Miami tuvo algunas ocasiones, entre ellas un libre directo lanzado por Messi en la primera parte, a su línea ofensiva le faltó la precisión habitual, condicionada por la lluvia fría e incesante que cayó sobre la ciudad de Columbus.

La ocasión más clara fue para Germán Berterame, el futbolista argentino que juega con la selección mexicana, que remató de cabeza a pocos centímetros de la portería tras una jugada ensayada muy bien ejecutada, pero mandó el balón por encima del larguero, en una acción que reflejó sus dificultades a lo largo de la temporada.

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Al llegar al minuto 83, el marcador seguía reflejando el empate sin goles, mientras ambos entrenadores empezaban a preparar a sus equipos ante la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis.

Sin embargo, el Columbus Crew aún no había dicho su última palabra: en el minuto 92, el último del partido, el internacional marroquí Anass Zaroury envió un centro preciso al área, que Santiago Rodríguez remató con un potente disparo para batir al portero Dayne St. Clair.

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El Columbus Crew ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos bajo las órdenes del técnico francés Laurent Courtois, que ha logrado transformar por completo el rendimiento del equipo después de que este sufriera mucho para clasificarse para los playoffs, en los que acabó entrando como último clasificado de la Conferencia Este.

El Columbus Crew espera ahora conocer a su rival en los cuartos de final, que saldrá de la eliminatoria entre el Philadelphia Union y el New England Revolution, con ventaja para el conjunto de Boston, que se impuso en el partido de ida por 2-0.