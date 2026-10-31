Vídeo: un comienzo de otra época; el Milan rememora el derbi de 1949

El derbi de Milán, que se disputa este sábado dentro de la décima jornada de la Serie A, tuvo un inicio excepcional que trajo a la memoria uno de los enfrentamientos más locos en la historia de ambos clubes, después de que el Inter se encontrara ante una situación poco habitual que no se repetía desde hacía muchas décadas.

El Milan no esperó mucho para imponer su superioridad, ya que Christian Pulisic abrió el marcador en el minuto cuatro.

Después, Adrien Rabiot añadió el segundo gol en el minuto diez, dejando al Inter en desventaja por dos goles en un momento muy temprano.

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Según una estadística de Mister Chip en X: «El Inter no se veía por detrás por dos goles ante un rival en la Serie A durante los primeros diez minutos desde el 2 de diciembre de 2016, cuando perdió ante el Nápoles por tres goles a cero».

En cuanto al derbi de Milán, el último caso similar se remonta al 6 de noviembre de 1949, cuando Enrico Candiani marcó dos goles para el Milan en los minutos uno y siete, pero el Inter logró aquel día darle la vuelta al enfrentamiento de forma asombrosa, para vencer por 6-5.

En el derbi actual, el Inter intentó regresar al partido, y Alessandro Bastoni logró recortar la diferencia marcando el primer gol de su equipo en el minuto 22, pero el Milan volvió a ampliar la ventaja con un tercer gol que llevó la firma de Diego Moreira en el minuto 43, para terminar la primera mitad por delante con una diferencia de dos goles.

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