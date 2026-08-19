Vídeo: tras el anuncio oficial, Silva envía un mensaje especial a la afición del Real Madrid

El portugués Bernardo Silva dirigió su primer mensaje a la afición del conjunto blanco, expresando su gran alegría por incorporarse al equipo y subrayando sus ganas de encontrarse con los seguidores merengues en el estadio Santiago Bernabéu.

Silva fue presentado este miércoles al mediodía, y después el jugador portugués dijo, en un mensaje difundido por el Real Madrid a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales: "¡Hola, madridistas! Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por vuestro apoyo".

Y añadió: "Espero encontrarme con todos vosotros pronto en el Bernabéu. Nos vemos allí".









La llegada de Silva al Real Madrid supone el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, después de haberse hecho un nombre durante los últimos años con el Manchester City, donde desempeñó un papel importante en el centro del campo del equipo inglés, gracias a su capacidad para generar juego, moverse entre líneas y conservar el balón bajo presión.

El Real Madrid confía en la experiencia del jugador portugués y en sus cualidades técnicas para dotar al centro del campo de mayor creatividad y dinamismo, en un contexto marcado por el deseo del club de reforzar su plantilla y competir con fuerza en todos los títulos durante la nueva temporada.

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