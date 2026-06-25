Vídeo: Sudáfrica se clasifica por primera vez... y Corea del Sur espera

Sudáfrica avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en la tercera jornada del Grupo 1.

El único gol lo marcó Thabelo Maseko en el 63’ tras un centro desde la izquierda.

Pese a las previsiones que favorecían a Corea del Sur, los «Bafana Bafana» alcanzaron por primera vez la fase eliminatoria.

Sudáfrica terminó segunda del Grupo A con 4 puntos, por detrás de México, líder con 9.

Corea del Sur, tercera con 3 puntos y -1 de diferencia de goles, aguarda su suerte entre los mejores terceros.

Sudáfrica había perdido 2-0 con México en su debut y luego igualó 1-1 con República Checa.

En dieciseisavos se medirá a Canadá, segunda del Grupo A.







