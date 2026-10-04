Vídeo: ¿se refiere a Dembélé? Mbappé genera polémica con la canción "Los buenos y los malos"

Pese a su ausencia de la concentración de la selección francesa por una lesión que sufrió ante Turquía, Kylian Mbappé sigue acaparando los titulares.

Mbappé se lesionó durante el duelo frente a Turquía, tras sufrir una hiperextensión en la parte posterior de su rodilla izquierda, por lo que regresó a Madrid para iniciar su programa de tratamiento y recuperación.

El capitán de Francia, que se perderá el partido de su país contra Bélgica mañana lunes, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram el domingo, en medio de la polémica que lo rodea, especialmente en lo relativo a su relación con Ousmane Dembélé, tras las declaraciones cruzadas sobre el Balón de Oro, su posición dentro de la selección y su reciente noche de fiesta en París.

Según el sitio web "Foot Mercato", lo que resultó especialmente llamativo fue la música elegida para esta publicación.

Después de publicar imágenes suyas entrenando y luego montando en bicicleta por el campo, el jugador del Real Madrid aparece sonriente al ritmo de la canción "Les gentils, les Méchants" (Los buenos, los malos) de Michel Fugain y le Big Bazar, cuya letra parece saberse de memoria: "¿Quién es realmente el malo? El malo".

¿Es esta una manera irónica de responder a sus críticos? Es imposible afirmarlo con certeza, pero el momento de esta publicación y la elección de estas palabras invitan a la reflexión, sin duda.







