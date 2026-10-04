¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: ¿se refiere a Dembélé? Mbappé genera polémica con la canción "Los buenos y los malos"

Francia vs Belgium
Francia
Belgium
UEFA Nations League A
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
K. Mbappe
O. Dembele
Francia
Bélgica
España

Kylian continúa generando polémica

Pese a su ausencia de la concentración de la selección francesa por una lesión que sufrió ante Turquía, Kylian Mbappé sigue acaparando los titulares.

Mbappé se lesionó durante el duelo frente a Turquía, tras sufrir una hiperextensión en la parte posterior de su rodilla izquierda, por lo que regresó a Madrid para iniciar su programa de tratamiento y recuperación.

El capitán de Francia, que se perderá el partido de su país contra Bélgica mañana lunes, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram el domingo, en medio de la polémica que lo rodea, especialmente en lo relativo a su relación con Ousmane Dembélé, tras las declaraciones cruzadas sobre el Balón de Oro, su posición dentro de la selección y su reciente noche de fiesta en París.

Según el sitio web "Foot Mercato", lo que resultó especialmente llamativo fue la música elegida para esta publicación.

Después de publicar imágenes suyas entrenando y luego montando en bicicleta por el campo, el jugador del Real Madrid aparece sonriente al ritmo de la canción "Les gentils, les Méchants" (Los buenos, los malos) de Michel Fugain y le Big Bazar, cuya letra parece saberse de memoria: "¿Quién es realmente el malo? El malo".

 ¿Es esta una manera irónica de responder a sus críticos? Es imposible afirmarlo con certeza, pero el momento de esta publicación y la elección de estas palabras invitan a la reflexión, sin duda.



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google