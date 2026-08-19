Vídeo: recibió dos regalos. El Real Madrid presenta oficialmente a Bernardo Silva

El Real Madrid celebró la ceremonia de presentación de su nuevo jugador, Bernardo Silva, este miércoles, en su Ciudad Deportiva, con la presencia del presidente del club, Florentino Pérez, y el presidente de honor, José Martínez "Pirri".

Según la página oficial del club blanco, "Pérez dio la bienvenida al jugador portugués en la sala del consejo de administración, antes de que Silva firmara su contrato con el club, que se extiende por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2028".





Tras la firma de los contratos, Bernardo Silva recibió dos regalos: una réplica en miniatura del estadio del Real Madrid y un reloj, junto a la camiseta del equipo con su nombre y el número 20".









Silva representa el fichaje más reciente del Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, y se suma al proyecto del entrenador José Mourinho, que ha regresado para dirigir al conjunto blanco.

El jugador portugués cuenta con la confianza de Mourinho, que lo ve como un elemento capaz de aportar al centro del campo del Real Madrid más experiencia y flexibilidad, especialmente tras el fracaso del club en la contratación de Rodri, que se marchó al Barcelona.









Según el diario Marca, "Silva podría ser titular en el primer partido del Real Madrid en LaLiga ante el Espanyol, junto a Federico Valverde, ante la falta de disponibilidad de Aurélien Tchouaméni".