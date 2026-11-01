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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Vídeo: ¿qué pasó entre Díaz y Zabiri tras el pitido final?

B. Diaz
Y. Zabiri
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Primera División
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
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Marruecos vs Niger
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Marruecos
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Lejos del bullicio de la victoria

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En una escena que reflejó el espíritu deportivo y la relación de amistad entre los jugadores marroquíes, el abrazo entre Brahim Díaz, estrella del Real Madrid, y Yasser Zabiri, extremo del Racing de Santander, acaparó todas las miradas tras el pitido final del duelo que enfrentó a ambos equipos en el estadio de El Sardinero.

El Real Madrid logró una merecida victoria sobre su anfitrión, el Racing de Santander, por un resultado de (3-0), en el partido que los enfrentó dentro de la competición de LaLiga, de modo que el conjunto blanco mantuvo su racha de triunfos y consiguió su sexta victoria consecutiva.

Los hombres del entrenador portugués José Mourinho recortaron la diferencia con el Barcelona, líder de la tabla de clasificación, a 3 puntos, reforzando su posición en el tercer puesto en la carrera por el título de LaLiga.

El Real Madrid afrontó el duelo con la ambición de prolongar sus victorias, después de haber visto el triunfo de su rival tradicional, el Barcelona, ante el Alavés por un amplio resultado de (6-1), lo que le obligaba a conseguir los tres puntos y a no permitir que el líder ampliara la distancia.

Y tras la finalización del partido, Brahim Díaz y Yasser Zabiri intercambiaron un abrazo en una escena amistosa, que reflejó la buena relación que une a la pareja marroquí, lejos del ambiente de competencia dentro del rectángulo verde.

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