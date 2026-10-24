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Vídeo: ¿puede enfrentarse a Yamal? La irónica respuesta de Marcelo

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
L. Yamal
Marcelo
España
Brasil

La exestrella del Madrid bromea con la joven promesa del Barça

Marcelo, exlateral izquierdo del Real Madrid, descartó la idea de regresar a los terrenos de juego para participar en el Clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid visita a su rival catalán en el estadio Camp Nou, la tarde del domingo, dentro de las competiciones de la décima jornada de LaLiga.

Durante su aparición en la cadena DAZN antes del enfrentamiento entre ambos rivales, se le preguntó a la exestrella brasileña sobre su deseo de participar en el partido que reúne a los dos mayores contendientes del fútbol español, a lo que respondió entre risas: «Imposible. ¡Imagínense que ahora corra detrás de Lamine Yamal! No puedo».


Marcelo es uno de los jugadores más destacados que vistieron la camiseta del Real Madrid en su generación, después de conquistar numerosos títulos con el club blanco a lo largo de su carrera y dejar una huella clara en el puesto de lateral izquierdo.

Sin embargo, el brasileño dejó claro, a su manera jovial, que prefiere seguir el Clásico desde fuera del campo antes que intentar perseguir a Yamal durante los 90 minutos, en un comentario que refleja la magnitud del reto que afrontarán mañana los defensas del Real Madrid para frenar a la joven estrella del Barcelona.

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