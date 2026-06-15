Vídeo: ¿Por qué el estrella sueco se negó a celebrar su gol contra Túnez?

Yassin Ayari marcó en el minuto 7 el 1-0 para Suecia ante Túnez, en el partido de la primera jornada del Grupo 5 del Mundial 2026.

El tanto llegó tras un desajuste defensivo: el portero Mahib Chammakh falló, el balón llegó a Víctor Giociris, su disparo lo repelió la defensa sobre la línea y Al-Ayari lo remató a la red.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol ante Túnez: levantó las manos en señal de disculpa y luego se postró en agradecimiento, mientras sus compañeros festejaban.

El jugador, nacido en Suecia de padre tunecino y madre marroquí, podría haber elegido representar a Túnez o Marruecos, pero optó por la selección sueca.

En el 90+6 marcó el segundo, sellando el 5-1, y entonces sí celebró con normalidad.

Túnez y Suecia comparten el Grupo 5 con Holanda y Japón, que empataron 2-2 el domingo.







