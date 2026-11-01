Máximo, el joven aficionado del Racing de Santander, vivió una experiencia extraordinaria pese al incidente que sufrió durante el partido de su equipo ante el Real Madrid, luego de que le impactara un fuerte balón disparado por el francés Aurélien Tchouaméni desde fuera del área, mientras se encontraba en las gradas de la zona norte del estadio El Sardinero.
Pero lo que parecía un mal día para el joven aficionado se transformó en un recuerdo inolvidable, después de que los responsables del Real Madrid lo llevaran al vestuario del equipo tras el encuentro, para que tuviera la oportunidad de conocer a los jugadores y vivir momentos especiales junto a ellos, con un cálido y afectuoso recibimiento por su parte.
Kylian Mbappé fue uno de los jugadores que se encargó de bromear con el niño, pues le preguntó en tono de broma cómo estaba, antes de dirigir un comentario irónico a su compañero Tchouaméni diciendo: "¿Cómo estás? ¿Estás bien? El problema es que Tchouaméni no sabe cómo disparar, ¿verdad?".
El comentario de la estrella francesa provocó las risas de Máximo, mientras que su padre, que lo acompañó durante toda la visita, se mostró sorprendido por la situación, de modo que la lesión que sufrió el pequeño se convirtió en una oportunidad para conocer de cerca a las estrellas del Real Madrid.