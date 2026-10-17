Vídeo: momentos de terror, Emiliano Martínez abandona el campo en camilla

El duelo entre Everton y Chelsea vivió escenas preocupantes este sábado, después de que el argentino Emiliano Martínez, portero del Chelsea, sufriera una fuerte lesión tras un violento choque durante el encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium, en la séptima jornada de la Premier League.

Según la cadena "Sky Sports", el incidente se produjo en el minuto 66, cuando Martínez chocó con fuerza con el jugador del Everton Branthwaite durante la ejecución de un tiro libre, cayendo ambos futbolistas al césped en medio de un clima de inquietud dentro del estadio.

Branthwaite logró incorporarse rápidamente, mientras que el estado de Martínez parecía más grave, después de que varios miembros del cuerpo médico lo rodearan para prestarle los primeros auxilios, con una larga interrupción del partido.

La cadena señaló que el guardameta argentino permaneció inmóvil sobre el césped, mientras el cuerpo médico continuaba examinándolo con cuidado y se preparaba una camilla por si era necesario trasladarlo fuera del campo. No se ofreció ninguna repetición televisiva del choque, en medio de la expectación y la preocupación por la situación del portero.

Al llegar el minuto 70, Mike Penders, el portero suplente de 21 años, comenzó a prepararse para entrar, mientras continuaba la atención médica a Martínez en medio de escenas que generaron inquietud entre los presentes.

En el minuto 73, Martínez fue retirado en camilla del campo, antes de que el Chelsea realizara su cambio forzoso en el minuto 74, con la entrada de Penders en su lugar.

A pesar del difícil ambiente que rodeó la salida de Martínez, el momento trajo consigo un hecho histórico para el joven portero, ya que firmó su debut en la Premier League con 21 años y 78 días, convirtiéndose en el portero más joven en disputar la competición con el Chelsea, según la información recogida en la cobertura.

Todavía no se ha aclarado de forma definitiva la naturaleza de la lesión de Martínez ni su gravedad, a la espera de más detalles sobre su estado de salud.