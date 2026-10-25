Vídeo: Mbappé fulmina al Barcelona en el tiempo de descuento

El Real Madrid asestó un nuevo golpe al Barcelona en el Clásico, después de que Kylian Mbappé marcara un gol tras una jugada organizada y veloz, que comenzó con un movimiento inteligente de Jude Bellingham en el centro del campo y terminó con un centro preciso de Eduardo Camavinga al delantero francés.

La jugada comenzó cuando Bellingham logró desprenderse de 3 defensores con habilidad en el centro del campo, antes de que el equipo blanco arrancara por la banda derecha, donde Camavinga intercambió pases y se movió con rapidez en el borde del área, superando a Pau Cubarsí.

Camavinga envió un centro perfecto en un momento decisivo, aprovechando el adelantamiento del portero Joan García al intentar cubrir los espacios tras la defensa del Barcelona, para que el balón llegara a Mbappé, quien aprovechó la ocasión y marcó.

El gol llegó tras una jugada fulgurante que reflejó la capacidad del Real Madrid para aprovechar los espacios y la rápida transición de la defensa al ataque, aumentando así la presión sobre el Barcelona en un duelo encendido en el estadio Camp Nou.