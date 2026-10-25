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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: Mbappé adelanta al Madrid tras una primera parte perfecta en el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

Ventaja merecida

El Real Madrid se adelantó al Barcelona por un gol a cero, antes del final de la primera parte del Clásico, después de que Kylian Mbappé marcara el tanto de la ventaja en el minuto 41, aprovechando un error defensivo del lateral Gerard Martín, en una jugada en la que la fortuna desempeñó un papel destacado.

El gol llegó después de que Diomande enviara un centro desde la banda izquierda; Gerard Martín intentó despejarla, pero trató mal el balón, que golpeó a Mbappé, quien intervino con la pierna y cambió su trayectoria hacia la portería del guardameta Joan García, decretando la ventaja del conjunto merengue.

El Real Madrid ofreció una buena primera parte y logró sacar provecho de sus movimientos ofensivos, especialmente por el flanco izquierdo, que supuso una fuente de peligro para la defensa del Barcelona, traduciendo su presión en un gol que otorgó la ventaja al equipo merengue antes del descanso.

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