Lionel Messi volvió a sacudir las redes, pero esta vez el gol tuvo un carácter especial, después de que la estrella argentina marcara su primer tanto desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, durante el empate 2-2 entre el Inter Miami y el Philadelphia Union en la liga estadounidense, en la madrugada de este jueves.

Jorge Messi, padre del excapitán de la selección argentina y su agente durante muchos años, había fallecido el pasado 8 de agosto a los 68 años, en la ciudad argentina de Rosario.

Messi dejó su huella rápidamente en el partido disputado en el estadio Subaru Park, tras marcar en el minuto 26 el segundo gol del Inter Miami, después de una internada en el área que finalizó con un potente disparo con su pierna izquierda que se alojó en la red, aunque al mismo tiempo no logró conducir a su equipo hacia el reencuentro con las victorias, ya que el encuentro terminó en empate.



El gol de Messi no fue su única aportación en el encuentro, ya que también desempeñó un papel fundamental en el primer tanto de su equipo tras una destacada asistencia a Luis Suárez, quien envió un centro de cabeza a su compañero Bunter, para que este último marcara.

El empate llegó para poner fin a una racha de 3 derrotas consecutivas del Inter Miami, campeón de la Leagues Cup estadounidense, cuando el equipo buscaba recuperar su equilibrio en la competición.



Messi, de 39 años, elevó su cuenta a 13 goles en la presente temporada, acercándose un paso más al liderato de la carrera por la Bota de Oro de la liga estadounidense, ya que quedó a solo un gol de Petar Musa, delantero del Dallas, actual líder.

Esto se produce después de que Messi se coronara con el premio al máximo goleador de la liga estadounidense la temporada pasada, para continuar disputando el título este año pese a su avanzada edad y a las difíciles circunstancias personales que rodearon su regreso a los terrenos de juego.

Messi había dedicado un emotivo mensaje a su padre tras su fallecimiento, subrayando cuánto influyó en su carrera y en su vida, antes de volver al césped y reencontrarse de nuevo con el camino hacia las redes.



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